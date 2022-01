Temps sec et éclaircies dimanche après-midi

(Belga) Le temps sera calme et généralement sec dimanche après-midi, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La région côtière bénéficiera d'un temps plus ensoleillé. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 7 ou 8 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible à parfois modéré, d'abord de secteur ouest à nord-ouest, revenant ensuite au secteur ouest à sud-ouest.

Dimanche soir, le ciel sera d'abord encore changeant avec localement de larges ouvertures. Ensuite, le temps deviendra graduellement très nuageux à partir de l'ouest et, en seconde partie de nuit, des précipitations toucheront notre territoire à partir de la côte; sur l'ouest et le centre du pays, elles seront sous forme de pluie ou d'averses pouvant être localement accompagnées de grésil ou d'un coup de tonnerre. Sur les hauteurs de l'Ardenne (au-dessus d'environ 500 m), il s'agira de chutes de neige ou de neige fondante; une accumulation de quelques centimètres sera déjà possible en Hautes-Fagnes. Les minima seront compris entre 0 ou -1 degré en Ardenne et +3 ou +4 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur sud-ouest, avant de se renforcer progressivement. En seconde partie de nuit, il s'orientera au secteur ouest à nord-ouest et deviendra généralement assez fort, et fort à très fort dans la région côtière, avec des rafales autour de 70 ou 80 km/h (voire très localement un peu plus). Lundi, temps variable avec averses, surtout sur la moitié est du territoire. Sur l'ouest, temps généralement sec avec des éclaircies. En Haute Belgique, à nouveau des chutes de neige (fondante). Maxima de 7 degrés dans le centre. Vent soutenu avec localement des rafales jusqu'à 80 km/ h. (Belga)