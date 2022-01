De plus en plus de personnes attrapent le covid volontairement? "On s'est fait des câlins et on a bu dans le même verre"

De nombreuses personnes cherchent à se faire contaminer volontairement par le Covid afin de profiter de jours de congé, pour des étudiants par exemple, ou afin de pouvoir partir en vacances à l’étranger.

Aucun chiffre officiel ne confirme cette tendance mais de nombreux témoignages vont en ce sens.

"Dans notre classe, les gens disent que ça serait bien d’être contaminé pour avoir du repos", rapportent deux étudiantes anonymes qui disent "entendre beaucoup ça".

Benoit n’est plus étudiant mais il est dans la même optique. Non pas qu’il voulait avoir des jours de congé mais il a cherché lui aussi à être contaminé par le virus du Covid.

"On s’est rendu compte que tout le monde autour de nous attrapait l’Omicron et qu’on allait d’office y passer aussi", raconte-t-il. "Quand ma compagne a été infectée, on s’est dit que la meilleure chose à faire c’est de n’isoler personne et de se mettre en confinement avec la famille."

"On avait prévu un voyage en Espagne et on ne voulait pas être contaminé une semaine avant de partir", précise encore Benoit qui explique que les membres de sa famille se sont fait des gros câlins et ont bu dans les mêmes verres afin d'être sûr d'avoir le virus.

Le risque de mourir qui est 8 fois plus élevé pour les personnes non-vaccinées de moins de 65 ans par rapport aux personnes vaccinées. Le spécialiste Marc Van Ranst déconseille fortement cette pratique de contamination volontaire.

Un risque qui n’a pas du tout effrayé Benoit ni sa famille qui avaient déjà été contaminé une fois par le virus sans avoir pratiquement aucun symptôme.

"J’étais asymptomatique et j’ai continué à travailler", rapporte encore Benoit.