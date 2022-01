"C'est grâce à vous": Michel et Sabrina se disent 'OUI' en direct, un beau moment d'émotions (vidéo)

Dimanche dernier, rappelez-vous, Sabrina confiait, sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche", qu’elle souhaitait épouser son compagnon (voir cet article). Michel, lui, ne voulait pas, même après 30 ans de vie commune, 3 enfants, et bientôt des petits-enfants! Sur le plateau de l'émission, le professeur de Droit social Yves Stevens avait tenté de les convaincre de se marier en bonne et due forme : “Dans le droit belge, on ne connaît que le mariage pour recevoir une pension de survie ou une allocation de transition en cas de décès de l’un des deux conjoints. Les gens qui sont en cohabitation légale pensent très souvent que c'est la même chose, mais c'est faux".

Ont-ils été convaincus par ces arguments ? Vont-ils décider de se marier ?

Ce midi, pour la 250e émission de "C'est pas tous les jours dimanche", Michel et Sabrina étaient invités en appel vidéo : "On a bien réfléchi et on peut officiellement vous dire qu'on va se marier", lance Michel. Puis ajoute: "Devant tout le monde, je peux enfin dire, 'Sabrina, veux-tu m'épouser?'". Sabrina perd ses moyens, et dit 'OUI', émue et les larmes aux yeux.

Stupéfaits, Christophe Deborsu et Audrey Leunens ont assisté à une demande en mariage en direct, une première pour l'émission. "Qu'est ce qui vous a décidé finalement?", demande Christophe Deborsu. Et si Michel a changé d'avis, c'est en partie grâce au débat de la semaine passée, explique-t-il : "C'est grâce à vous quelque part. J'étais contre mais en rentrant à la maison, on en a reparlé avec des amis, et nos enfants. J'ai réfléchi et je me suis dit, faisons-le. Je ne le fais pas à contre-coeur, je le fais vraiment avec tout l'amour que je porte pour ma future femme", a-t-il expliqué.