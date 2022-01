Prix de l'énergie: une piste se dégage pour aider les ménages

Le constat est évident et s'applique à tous : les prix de l'énergie sont hors de contrôle. Plus 150% pour le gaz, plus 70% pour l'électricité et une inflation qui s'emballe.

"Le taux d'inflation n'a jamais été aussi haut depuis 1983. De mois en mois, c'est l'augmentation la plus importante depuis 1951", a explique Bruno Colmant, professeur d'économie à l'UCLouvain et l'ICHEC, ce matin sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche."





Plus de 7% d'inflation pour ce mois de janvier. Et les nouvelles ne sont pas forcément plus réjouissantes à moyen terme concernant les prix de l'énergie. Stéphane Bocqué est le porte-parole de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières: "Malheureusement, 2022 risque encore d'être difficile. (…) On pense que les prix ne reviendront pas au niveau pré-crise."

Il existe en Belgique un système d'indexation automatique des salaires. Quand les prix des biens de consommation augmentent, les salaires augmentent. "L'électricité et le gaz représentent moins de 5% dans l'indice. Alors qu'en réalité, la facture a beaucoup plus augmenté", fait savoir Bruno Colmant pour qui l'augmentation liée à l'indexation ne suffit pas à récupérer l'inflation subie tous les jours.

Alors, comment faire baisser le montant de nos factures ? Le gouvernement fédéral discute depuis deux semaines sur une aide. Un chèque énergie, une baisse de la TVA ou une combinaison de deux ? Une proposition est en tout cas sur la table et elle "travaille sur les accises et sur la TVA", selon Zakia Khattabi, ministre fédérale de l'environnement et du climat: "Tous les Belges en tout temps verront leurs factures beaucoup plus souples et pourront s'adapter à la réalité et le cas échéant à l'augmentation des tarifs sociaux."

Modification des accises et de la TVA sur le gaz et l'électricité ? Il n'y a en tout cas toujours pas d'accord et les prix continuent de monter.