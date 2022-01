Météo: plusieurs villes prennent des mesures face aux intempéries annoncées

L'Institut royal météorologique (IRM) a annoncé dimanche des rafales de vent jusqu'à 85 km/h, voire plus localement, ainsi que des précipitations abondantes dans plusieurs régions de Belgique. Dans la foulée, Bruxelles, Anvers et Ostende ont annoncé des mesures de précaution.

En région bruxelloise, les parcs régionaux, les réserves naturelles et les forêts seront fermés au public à partir de 06h00 heures lundi matin jusqu'à 08h00 mardi. La Forêt de Soignes ne sera pas non plus accessible. Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler à proximité des arbres.

Sur la côte, la ville d'Ostende a pris la décision de fermer les brise-lames. A Anvers, ce sont les vannes des quais de l'Escaut qui seront inaccessibles lundi après-midi. Il est conseillé de déplacer tout véhicule garé à proximité.

Le numéro 1722 activé

Le numéro 1722 a temporairement été activé. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux nécessitant une intervention des pompiers, il est donc possible d'introduire une demande via le guichet électronique ou via le numéro 1722. L'administration recommande d'utiliser de préférence le guichet électronique 1722.be. Le numéro d'appel est également disponible mais un temps d'attente est à prévoir avant d'avoir un opérateur en ligne. Le 112 est réservé aux situations dans lesquelles une vie est en danger.