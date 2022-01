Grève de la faim des sans-papiers - Action en référé par cinq sans-papiers grévistes de la faim

(Belga) Cinq des 475 sans-papiers qui avaient mené une grève de la faim en 2021, ont décidé d'introduire une action en référé pour demander le respect de l'accord dégagé en juillet avec le Secrétaire d'Etat à l'Asile, Sammy Mahdi et la mise en place de" lignes directrices" pour la régularisation de ces personnes.

Or il s'avère que sur les 475 dossiers introduits à l'Office des étrangers, seuls une centaine ont été traité, font part, Tarik Chaoui, porte-parole de l'Union des Sans-papiers pour la Régularisation et l'avocate Marie Doutrepont, dans un communiqué de presse lundi. "La majorité des décisions rendues sont négatives et violent frontalement les engagements pris par Sammy Mahdi", pointent-ils. Dès lors, cinq grévistes, soutenus par l'Association pour la Défense du Droit des Étrangers (ADDE), la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (CIRÉ) et la Ligue des Droits Humains (LDH) ont décidé d'introduire une action en référé pour demander le respect de l'accord, annonce le communiqué. L'affaire sera plaidée mercredi matin devant le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, statuant en référé. Une mobilisation est en outre prévue place Poelaert à Bruxelles ce matin-là. (Belga)