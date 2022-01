Jambes: l'homme armé retranché a été intercepté en soirée par la police

Un homme armé s'est retranché ce dimanche, en fin d'après-midi, dans une maison de la rue de Géronsart à Jambes en province de Namur. Un habitant avait appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous vers 17h20 pour nous signaler qu'un important déploiement de policiers avait effectué le déplacement.

Selon des informations du parquet de Namur, l'homme ne voulait pas retourner en prison et proférait des menaces. Il était retranché dans la maison d'un de ses amis. Un large périmètre de sécurité avait été dressé autour de l'habitation concernée. Les unités spéciales sont intervenues et tout est finalement rentré dans l'ordre sans difficultés et sans coups de feu.