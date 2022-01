Votre facture d'énergie pourrait baisser prochainement en fonction "de votre consommation" et "de votre composition de ménage"

Aider le plus justement possible ceux qui en ont vraiment besoin. La mesure semble logique, mais elle n'est visiblement pas simple à mettre en place, vu les négociations politiques à ce sujet, qui ont débuté il y a plusieurs mois. Une des pistes privilégiées est de mélanger TVA et accises, ces dernières étant un mécanisme plus souple pour taxer les citoyens.

Malik Ben Achour, député fédéral socialiste à la Chambre, était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL lundi matin. Il a évoqué les négociations en cours pour tenter de limiter les conséquences financières de la hausse des prix de l'énergie sur la population. "Cette crise ne doit pas être sous-estimée, elle est sérieuse" et "elle va durer longtemps", a-t-il rappelé. Et elle n'épargne personne, "les gens qui nous écoutent, qui sont sur le chemin du travail, et qui gagnent 1.500, 2.000, 2.500 euros par mois". Pour lui (et pour les autres également...), "il faut agir vite".

Le PS voulait un chèque, une sorte de ristourne sur la facture. Finalement ce serait plutôt une baisse de la TVA compensée par de nouvelles accises sur l'énergie. Ça veut dire qu'on va aider tout le monde de la même manière ?

"Nous ne sommes pas le parti d'une seule mesure. On est favorable à plusieurs mesures: baisse de la TVA, chèque énergie, etc. Ce qu'on ne veut pas, c'est une baisse de la TVA qui serait temporaire. Il y a un mécanisme de compensation via des accises. Ce qui est important de dire, c'est que cette compensation ne doit reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Elle doit servir à moduler, et donc à mieux cibler les ménages qui en ont besoin, c’est-à-dire les ménages qui ne font pas partie des 20% les plus pauvres, et qui ne sont pas non plus les 10-15% les plus riches. C'est au niveau des travailleurs qu'il faut cibler les mesures".

Donc les accises ne seront pas les mêmes pour tout le monde ? Ceux qui gagnent plus paieront plus d'accises, ceux qui gagnent moins paieront moins d'accises ?

"Non, les règlements européens interdisent de moduler les accises sur base du salaire des gens, de ce qu'ils gagnent. Mais ce qu'on peut faire, c'est introduire des critères, par exemple de consommation d'énergie, de composition de ménage, pour cibler ceux qui en ont le plus besoin".

Donc si j'ai une famille nombreuse, je paierais moins d'accises que les autres?

"Voilà. On pourrait fixer un seuil, disons 45.000 et ajouter 5.000€ par enfant, et exonérer cette masse-là".

Les discussions ont en cours. "Techniquement, le principe de compensation des accises doit encore faire l'objet d'examens et d'accord politique".