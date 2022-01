Pourquoi les soldes ont été finalement décevantes pour la plupart des commerçants?

Premièrement, beaucoup de gens sont encore craintifs pour leur santé et évitent de sortir de chez eux. Ils fuient la promiscuité. C’est encore une réalité.

Deuxièmement, ces gens, mais aussi d’autres consommateurs, ont opté pour les ventes en lignes. Les commerçants indépendants, qui vendent encore peu en ligne, en ont directement souffert.

Qui va encore porter une cravate à la sortie de cette pandémie?

Troisièmement, le télétravail a modifié les habitudes vestimentaires de nombreux belges. Ce sont plutôt les tenues plus décontractées qui viennent compléter la gamme de vêtements de ceux qui sont moins souvent au boulot. Résultat : moins de demandes de robes, vestons ou encore chaussures de ville, … ne parlons même plus de cravates, tout le monde se demande qui va encore porter une cravate à la sortie de cette pandémie. Et donc ces tenues décontractées, on les trouve aussi en quantité sur le web.

Enfin, si les ventes à perte sont interdites toute l’année, si les annonces de réduction de prix sont interdites pendant les présoldes dans plusieurs secteurs, on a tous un peu l’impression de trouver des démarques significatives toute l’année. Bref, de plus en plus de gens gardent moins d’épargne pour la période des soldes.

Les Néerlandais confinés ont boosté le début des ventes

Le début des soldes avait pourtant été plus qu’encourageant, mais c’était trompeur car les chiffres de la première semaine de soldes avaient été dopés par l'invasion amicale de consommateurs néerlandais empêchés de shopping chez eux à cause du lockdown. Leurs achats en Flandre, mais aussi à Liège, avaient entraîné une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de 20% au cours de cette première semaine.

Résultat, à la fin de la semaine passée, approximativement 63% des commerçants parlent d'une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Parmi eux, 24% parlent d'une baisse de 20 à 40%. Par rapport à 2019, avant le corona, 27,5% disent même qu'ils subiront une perte de chiffre d'affaires de plus de 40%.

Dramatique

Bref, une petite catastrophe pour les commerçants indépendants,puisque 48% des petits commerçants se retrouvent avec un stock encore important. Ce qui est dramatique pour eux.

Parce que traditionnellement, les soldes permettent de faire rentrer le cash pour financer l’achat de la collection de la saison suivante. Six détaillants sur dix auraient ainsi réduit leurs achats pour la collection d'été. Ce que l’on peut qualifier de cercle vicieux. Moins d’achats, égale moins de choix, moins d’attractivité aussi sans doute alors que la concurrence des grandes chaines n’a pas de pitié pour les petits commerces indépendants. Et cela nous concerne tous, car dans beaucoup de petites et moyennes villes ces petits commerces structurent la ville comme nous l’aimons.