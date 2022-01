La jeune femme percutée par un chauffard récidiviste à Marchienne-au-Pont est décédée

Lundi dernier en soirée, une jeune femme de 24 ans avait été percutée par une voiture à Marchienne-au-Pont (Charleroi). En traversant la route de Mons, elle a été percutée par un chauffard. Emmenée à l'hôpital dans un état grave, elle a succombé à ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche, nous apprend Sud Presse.

Le conducteur a été placé en détention préventive depuis les faits. Le trentenaire a été inculpé de coups et blessures involontaires et placé sous mandat d’arrêt. Il était sous bracelet électronique et sous déchéance du permis de conduire pour de nombreux faits de roulage lorsqu'il l'a mortellement percutée. Il comparaitra aujourd'hui devant la chambre du conseil de Charleroi qui décidera de son maintien ou non en détention.