Jan De Nul met à l'eau un navire autoélévateur pour la construction d'éoliennes

(Belga) Le groupe d'ingénierie maritime, Jan De Nul, a inauguré son plus grand navire autoélévateur, le Voltaire. Le bâtiment est spécialisé dans l'installation d'éoliennes offshore.

Il est conçu pour le transport, le levage et l'installation de turbines, de pièces de transition et de fondations d'éoliennes en mer. "Avec une grue à base enveloppante d'une capacité de plus de 3.000 tonnes, un pont d'une superficie équivalent à un terrain de football et de très longs pieux élévateurs, le Voltaire peut installer des éléments d'éoliennes offshore dans des eaux d'une profondeur allant jusqu'à 80 mètres." Il a été mis à l'eau dimanche à un chantier naval en Chine. Pour sa première mission, il prendra part à la construction du parc d'éoliennes offshore de 3.6 GW de Dogger Bank (Royaume-Uni), le plus grand parc éolien offshore au monde. Le navire transportera et installera un total de 277 turbines GE Haliade-X d'une puissance allant jusqu'à 14MW. (Belga)