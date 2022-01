Il "pleut" des iguanes en Floride: touchés par la vague de froid, les animaux gelés tombent des arbres (vidéo)

La vague de froid qui touche toute la côte est des Etats-Unis a parfois des conséquences surprenantes... Ici en Floride, c'est un phénomène particulier qui se produit: une pluie d'iguanes. Les animaux, qui dorment dans les arbres, gèlent lorsque les températures sont en dessous de 4°C, et finissent par tomber. Surprenant !

La vague de froid qui touche la côte est des Etats-Unis n'épargne personne, même pas les iguanes. En Floride, les "pluies" d'iguanes sont un phénomène courant lorsque les températures sont en dessous de 4°C. Cela s'est déjà produit en 2010 mais aussi en 2020. Stacey Cohen, experte en reptiles et zoologue au Palm Beach zoo explique le mécanisme de ce phénomène particulier : "Leurs corps commencent à s'arrêter lorsqu’ils perdent leurs fonctions. Et donc ils dorment dans les arbres sur les branches, puis parce qu'il fait si froid, ils perdent cette capacité à s'accrocher. Et ensuite, ils tombent des arbres".





Dans cet Etat, tout est fait pour préserver au maximum ces reptiles. C'est pourquoi Brian Shields, météorologiste américain, alertait sur ce phénomène ce dimanche : "Possibles chutes d’iguanes ce week-end, en particulier dimanche", écrivait-il sur son compte Twitter. “Ils ralentissent (leur organisme) ou deviennent immobiles quand il fait moins de 4°C. Ils peuvent tomber des arbres, mais ils ne sont pas morts", rassure-t-il.



Message d'alerte envoyé par le service météorologique de Miami. "Pluie d'iguanes ce matin. Ils ralentissent (leur organisme) ou deviennent immobiles quand il fait moins de 4°C. Ils peuvent tomber des arbres, mais ils ne sont pas morts" © Reuters

Comme l'explique Stacey Cohen, les iguanes ne supportent pas les températures négatives puisqu'ils sont originaires d'Amérique du Sud, à l'inverse des autres reptiles natifs des Etats-Unis. C'est donc ce qui expliquerait la réaction de leur organisme dès que les températures chutent.

Les iguanes se remettraient même assez rapidement de ce gel partiel quand les températures remontent, selon plusieurs experts. Il ne faut donc en aucun cas recueillir un iguane immobilisé par le froid.