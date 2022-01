Entretien téléphonique mardi des chefs des diplomaties russe et américaine

(Belga) Les chefs des diplomaties russe Sergueï Lavrov et américaine Antony Blinken auront mardi un entretien téléphonique, en pleines tensions entre leurs pays autour de l'Ukraine, a annoncé lundi Moscou.

"Une rencontre en personne (entre MM. Lavrov et Blinken) n'est pas prévue, un entretien téléphonique aura lieu mardi", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Le Conseil de sécurité des Nations unies se réunit lundi sur la crise ukrainienne à la demande de Washington qui, avec ses alliés de l'Otan, intensifie ses efforts pour dissuader Moscou d'envahir l'Ukraine, tout en préparant de nouvelles sanctions contre la Russie. Moscou est accusé depuis fin 2021 d'avoir massé des dizaines de milliers de militaires à la frontière ukrainienne en vue d'une attaque. Le Kremlin nie tout projet en ce sens, tout en réclamant des garanties écrites pour sa sécurité, dont le rejet d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan et la fin du renforcement militaire de l'Alliance atlantique à l'Est. Cette demande clé a été rejetée par les États-Unis la semaine dernière dans une réponse écrite à Moscou. Le Kremlin a indiqué réfléchir à sa réaction. Dimanche, la sous-secrétaire d'Etat américaine Victoria Nuland a toutefois indiqué avoir décelé "des signes" que la Russie serait intéressée par un dialogue sur la réponse des États-Unis et de l'Otan. Antony Blinken et Sergueï Lavrov "se parleront probablement cette semaine", avait ajouté Mme Nuland, dans une interview à CBS.