"C'était assez surprenant": un loup aperçu dans le village de Thimister? (vidéo)

A Thimister, en province de Liège, un animal ressemblant à un loup a été aperçu en plein centre de la commune. Sur place, les habitant sont surpris. Alors, loup ou pas loup?

L'image est un peu lointaine, et l'animal visiblement pressé. Même au ralenti, difficile de se faire une idée. Mais pour ceux qui l'ont croisé de près, il n'y a aucun doute: il s'agit bien d'un loup. Christian, patron d'une épicerie, et ses clients, en ont été témoins, par la fenêtre de l'établissement : "Sur la route, on aurait dit un gros chien mais c'était un loup en fait, on a de suite été persuadé que ça en été un. Et effectivement, on a remarqué qu'il remontait la rue. C'était assez surprenant", explique Christian Theunissen.

C'est un animal qui est perdu

Le matin même, une chèvre et un mouton ont été attaqués. Un signe de plus qu'un loup rode dans les parages du petit village de Thimister. Lambert Demonceau, bourgmestre de la commune, a d'ailleurs reçu de nombreux témoignages mais n'est pas inquiet. "C'est pas effrayant parce que nous ne sommes pas très loin des Hautes Fagnes et on sait qu'il y a des loups là-bas. C'est donc possible qu'un loup vienne se perdre jusqu'ici", explique-t-il à notre journaliste.

Il faudra une analyse fine de l'ADN retrouvé sur place. Mais les spécialistes rappellent que nous sommes justement en période de dispersion : moment où le loup quitte sa meute et cherche un nouveau territoire pour s'installer. Pour Alain Licoppe, coordinateur plan loup, pas de doute, l'animal est perdu : "Un loup qui traverse une ville ou un village, c'est un animal qui est perdu. Il faut le laisser continuer sa route absolument. Il va disparaître aussi vite qu'il est apparu", assure-t-il.

Même s'il est peu dangereux, la présence du loup est dans toutes les conversation du village. Depuis des années, les loups sont protégés comme une espèce en voie de disparition. Partout en Europe, ils occupent de plus grand territoire et sont de plus en plus nombreux grâce à ce plan de conservation de l'espèce. Dans les Fagnes par exemple, un couple s'est formé il y a deux ans, et ont eu leur première portée l'an dernier.