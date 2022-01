Un tiers des Européens de plus de 80 ans cloîtrés chez eux les premiers mois de l'épidémie

(Belga) Un tiers (34%) des personnes âgées de plus de 80 ans dans l'UE n'avaient pas quitté leur domicile à l'été 2020 depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars de la même année, selon une étude d'Eurofound, l'agence de l'Union européenne chargée de l'amélioration des conditions de vie et de travail, publiée lundi. Près de neuf personnes de cette tranche d'âge sur dix (88%) ont déclaré en outre recevoir moins souvent de visite des membres de leur famille.

Bien que les personnes de tous âges aient été plus exposées aux problèmes de santé mentale et de solitude pendant la pandémie, l'impact a été particulièrement important pour les jeunes et les plus de 80 ans, 23% d'entre ces derniers déclarant se sentir plus souvent tristes ou déprimés à l'été 2020 qu'avant la crise sanitaire. Les personnes âgées ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, les plus de 65 ans représentant 77% des décès dus au Covid en Europe jusqu'en novembre 2021. Beaucoup d'autres ont souffert de maladies graves, ont été hospitalisées ou ont eu besoin de soins de réadaptation. Les recherches d'Eurofound montrent que, bien que le groupe d'âge des 65 ans et plus ait fait état d'un meilleur bien-être comparativement aux personnes plus jeunes pour certains indicateurs, il existe des preuves d'un déclin général de la qualité de vie des plus de 80 ans. Ces derniers ont été particulièrement touchés par l'isolement, la réduction des possibilités d'activité physique et un bien-être en recul. (Belga)