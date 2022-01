Quand André Lamy imite Jean-Luc Crucke: "J'ai décidé de le faire à la stand up"

Sur scène depuis 43 ans, André Lamy est de retour avec un nouveau spectacle "Lamytateur", joué le 18 et 19 mars à 20h15 au théâtre "Le Fou Rire". Invité du RTL Info 13h, l'humoriste est revenu sur l'origine du nom du spectacle. "Stéphane Steeman m'avait un jour fait une dédicace. Je n'étais pas André Lamy à l'époque. Il avait mis "une dédicace à un amitateur" et avec les années, 'Lamytateur' s'est un peu imposé à moi. Je me suis dis que pour ce 24ème spectacle, je l'appellerai 'Lamytateur'", explique-t-il.

Sa grande spécialité est toujours l’imitation. "Ce qui est bien quand on s'attache à l'actualité, on évite la ringardise, il faut toujours être dans l'actu. Tous les jours en radio, il faut à chaque fois remettre sur la table quelque chose. On a une feuille blanche et il faut la remplir tous les jours. C'est très important de se tenir au courant et d'être à la page. Mes spectacles sont surtout des spectacles qui se veulent d'actualité. Ce spectacle est d'ailleurs en mouvance en permanence. Tous les jours, j'essaie d'intégrer une actu qui vient d'arriver parce que je pense que le public attend cela (...)", raconte-t-il.

Pour alimenter son spectacle, il s'informe donc tous les jours. "Je fais un peu le boulot d'un journaliste mais sauf que je vois ça par le petit bout de la lorgnette, comme disait Jacques Martin", précise-t-il.

A l'heure actuelle, le spectacle "Lamytateur" n'est pas encore entièrement écrit. "C'est la première fois que je fais la promotion d'un spectacle qui n'est pas fini d'être écrit. Je joue fin mars et il se trouve qu'avec les reports, le spectacle que je devais jouer il y a 3 ans était un spectacle que je ne peux plus jouer car il est démodé. Donc au lieu de faire un spectacle qui sera en fin de carrière; je vais faire un tout nouveau qui s'appelle 'Lamytateur' ".

Le public pourra découvrir les personnages fétiches de l'humoriste mais aussi des nouveaux. "Depardieu, je ne l'ai jamais fait sur scène ou encore Jean-Luc Crucke. Il y aura des chansons, des imitations mais la grande différence par rapport à mes anciens spectacles où je me déguisais souvent, ici il n'y en a plus un seul. J'ai décidé de le faire à la stand up parce qu'il faut se moderniser un peu. Il y aura juste la casquette du Roi, c'est tout", nous apprend André Lamy.