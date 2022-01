Un hélico belge dans la nouvelle mission du groupe aéronaval du Charles De Gaulle

(Belga) Un hélicoptère belge NH-90 NFH de la base de Coxyde sera déployé début février sur une frégate du groupe aéronaval encadrant le porte-avions nucléaire français Charles De Gaulle, en partance pour la Méditerranée avec un œil sur la Mer Noire.

Ce détachement belge de 13 marins, embarqué sur la frégate de défense aérienne Forbin, gérera l'un des trois hélicoptères de la nouvelle mission du Charles De Gaulle, appelée à durer de février à avril. Baptisée "Clemenceau 22", cette mission se concentrera sur la Méditerranée, avec une incursion de trois semaines en Mer Noire pour un des navires d'escorte et des vols de Rafale, selon le dossier de presse français. La région est actuellement en proie à un regain de tension avec la menace russe sur l'Ukraine. Des exercices avec l'armée de l'air roumaine sont aussi prévus. C'est la quatrième fois depuis 2015 que la Belgique participe à une mission au sein du groupe aéronaval français. Ce dernier accueille aussi des composantes espagnoles, grecques, américaines et canadiennes. Il sera déployé "dans un environnement stratégique complexe, marqué par le durcissement des tensions régionales", souligne le ministère français des Armées. Il contribuera "au combat contre la reconstitution des capacités de l'État islamique au Levant", au respect de l'embargo sur les armes à destination de la Libye, à des opérations de stabilisation au profit de la Bosnie-Herzégovine, etc. Selon la Défense belge, les quatre hélicoptères NH-90 NFH de Coxyde seront à l'avenir uniquement dédiés aux missions d'appui à la Marine à bord de frégates. Les missions de recherche et de sauvetage seront reprises par quatre hélicoptères plus légers. "La pression était trop forte sur cette petite flotte de quatre appareils pour réaliser ces deux missions après le retrait des Sea Kings et des Alouette III". (Belga)