Bruxelles: un jeune homme décède après une intoxication au monoxyde de carbone

Le corps d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été découvert sans vie dimanche soir à son domicile situé rue des Six Jetons, dans le centre de la capitale, a indiqué lundi la porte-parole du parquet de Bruxelles, Willemien Baert. Il est décédé d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO).



Le parquet bruxellois a ouvert une enquête pour déterminer si des responsabilités sont engagées dans la fuite ou la mauvaise évacuation des gaz. Il s'agit du sixième décès lié au CO depuis septembre en région bruxelloise, contre 29 pour toute la Belgique en 2019, a relevé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Celui-ci souligne qu'il est important de s'assurer de la bonne évacuation des gaz de combustion et de veiller à bien ventiler la pièce abritant les installations. En outre, il est nécessaire de faire réviser régulièrement son chauffe-eau, pour lequel certaines primes existent.