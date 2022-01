Le prix du mazout continue d'augmenter: dès mardi, le gasoil de chauffage vous coûtera plus cher

Le gasoil de chauffage plus cher dès ce mardi. Il coûtera, au maximum, un peu plus de 87 centimes le litre, pour une commande d'au moins 2.000 litres. En un an, son prix a grimpé de 70 %. Le 1er février, il fallait payer un peu plus de 1.000 euros pour 2.000 litres. Dès mardi, ce sera 1.700 euros.

Le gouvernement fédéral s'est réunit ce lundi à partir en comité restreint pour reprendre ses travaux sur le prix de l'énergie et le mini-tax shift. Depuis quelques semaines, l'équipe d'Alexander De Croo tente de trouver un compromis sur une façon de soulager la population face à la flambée des prix de l'énergie.