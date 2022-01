Plus d'hôpitaux spécialisés et moins de maternités: le ministre de la Santé présente son projet de réforme

Le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit) a présenté son projet de réforme des hôpitaux. Il souhaite que cette année encore le nombre d'hôpitaux spécialisés augmente et que celui des maternités diminue.

Le ministre de la Santé table sur la rationalisation. La note prévoit la spécialisation de certains établissements et donc encourage la coopération entre hôpitaux plutôt que la concurrence. Cela pourrait notamment concerner la prise en charge des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral. Le nombre de maternités devra aussi diminuer.

"La Belgique est un pays très condensé au niveau géographique. Ça ne devrait pas avoir de problème insoluble", estime Paul D'Otreppe, président de l'Association belge des directeurs d'hôpitaux.

Plus de transparence dans le financement

Frank Vandenbroucke souhaite également plus de transparence dans le financement des hôpitaux. Il propose notamment une somme forfaitaire fixe par maladie et non un remboursement par acte médical.

"Ce que le ministre veut, c'est une forme d'équité. C'est qu'on paie le juste prix. C'est quand même de l'argent public donc tous les soins de santé sont payés par les impôts de tout le monde", éclaire Paul D'Otreppe.

Enfin, un point qui risque de créer des tensions chez les médecins: il s'agit de revoir les salaires. Il y a trop de disparités entre généralistes et spécialistes. Et même entre spécialistes eux-mêmes. L'Association des syndicats médicaux salue une plus grande transparence et une rationalisation nécessaire.