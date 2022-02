Vous cherchez une voiture fiable... ou une Tesla?

Test-Achat et ses homologues dans 4 autres pays européens ont demandé à 60.000 propriétaires de voitures de moins de 10 ans et de plus de 6 mois s’ils avaient rencontré des problèmes de fiabilité. L’association de consommateur réalise cette étude tous les deux ans.

Les marques de voiture les plus fiables sont toutes asiatiques



Les marques asiatiques trustent les 9 premières places. Lexus est en tête comme depuis plusieurs années. Suivie de Subaru, régulièrement également en tête des classement de fiabilité. Suivent Toyota et Mitsubishi. Puis viennent Kia, une marque coréenne, ensuite une autre marque japonaise Suzuki, puis le coréen Hyundai. Et de nouveau deux marques japonaises, Honda et Mazda.

La 10ème marque et première marque européenne c’est Seat, à égalité de points avec Dacia.

Les moins fiables sont des voitures passion



Tesla, Alfa Romeo et Land Rover sont les 3 derniers de ce classement. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que les propriétaires risquent de ne pas racheter une voiture de ces marques. Ce sont des marques souvent achetées par des passionnés. Et cela se voit dans le second classement de Test-Achat, celui de la satisfaction.

Tesla dernier en fiabilité, deuxième en satisfaction

Si Tesla est la marque la moins fiable de ce classement, c’est paradoxalement la deuxième marque en tête au niveau de la satisfaction procurée par la voiture derrière Porsche. Manifestement les clients sous le charme de Tesla sont prêts à lui pardonner une piètre fiabilité. Quant à Land Rover et Alfa Roméo, leur score de satisfaction est dans la moyenne. Là aussi, manifestement, les problèmes de fiabilité sont compensés par d’autres appréciations plus positives. Quand on aime, on est moins rationnel.

Les diesel sont les motorisations les moins fiables



Les voitures les plus susceptibles de tomber en panne sont souvent des diesels. Sans doute à cause d’une utilisation inappropriée. Je m’explique : les véhicules diesel sont dotés de filtres à particules. Et tant le moteur que ce filtre n’aiment pas les courtes distances à basse vitesse en ville. C’est sans doute l’explication.

Le succès des automatiques

Dernière information intéressante sur cette étude, aujourd’hui, plus d’un véhicule sur deux acheté il y a moins de 6 mois … est un véhicule automatique.