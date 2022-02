Un peu moins de taxes sur les travailleurs, un peu plus sur les avions et le tabac...

Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo à la chambre des représentants, était l’invité de Fabrice Grosfilley à 7h50 sur Bel RTL. Il a apporté des précisions sur les aides sur les prix de l'énergie qui ont été décidées cette nuit par le gouvernement.

Parmi les mesures prises, un mini tax-shift avec la fin de la cotisation spéciale de la sécurité sociale pour les salariés. Cela représente actuellement une quinzaine d’euros par mois qui va être compensée par une taxe, notamment, sur les billets d’avion.

"L’idée est de diminuer la fiscalité par rapport aux personnes qui travaillent, les bas et moyens salaires. Par ailleurs, on va augmenter les accises sur le tabac et diminuer certains précomptes qui existent pour les entreprises", détaille le député à la chambre.

"Par rapport à cette taxation sur le billet d’avion, ce qui est fondamental pour nous c’est d’inciter nos concitoyens à changer de comportements et encourager d’autres transports comme les trains que ce soient les trains de nuit ou les trains à grande vitesse. Surtout pour les petites distances, il est fondamental qu’on ait un choix à prix abordable pour la population", ajoute-t-il encore.