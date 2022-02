Février débute sous le vent

(Belga) Les nuages continueront de planer au-dessus des Belges mardi après-midi et laisseront même échapper quelques fines gouttes sur le centre et l'est du pays, qui devront en outre composer avec de la brume, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques flocons tomberont en Ardenne et se transformeront ensuite en pluie.

C'est l'ouest du pays qui aura les pieds au sec en premier et les éclaircies illumineront en premier lieu le littoral. Le thermomètre affichera 4°C sur l'est, 9 à 10°C sur le centre et 11°C sur l'ouest. Le vent restera soutenu, des rafales de 50 à 60 km/h sont à craindre. Les éclaircies s'épanouiront de l'ouest au centre de la Belgique mardi soir, tandis que l'est ne connaîtra pas de pause ou de répit. Il devra encore supporter un temps nuageux, accompagné de faibles pluies ou de bruine. Pendant la nuit, le pays reviendra sur le même pied d'égalité : nébulosité et pluie pour tout le monde. La brume subsistera et l'Ardenne pourra aussi être enveloppée de brouillard. Il fera entre 2 et 8°C. Les vents de la nuit resteront forts au littoral et sur les hauteurs ardennaises avec la possibilité de rafales de 60, voire 70 km/h. Le ciel restera couvert mercredi et une très faible zone de pluie prendra la matinée pour traverser le pays d'ouest en est. L'ouest de la Belgique bénéficiera une nouvelle fois d'un temps plus sec dans l'après-midi, ponctué de quelques éclaircies tandis que l'Ardenne restera enveloppée d'un manteau de brouillard. Les températures oscilleront entre 3 et 11°C, sous un vent modéré. La rengaine "nuages, faibles pluies et bruine" continuera de s'imposer en Belgique jeudi. Les maxima resteront eux aussi semblables, avec 3 à 10°C attendus. (Belga)