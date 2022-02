Grâce à une affiche à sa fenêtre, Christel peut prévenir les pompiers de la présence de ses chats: "Ça rassure"

La commune de Braine-le-Comte va mettre à disposition des habitants de affichettes qu'ils pourront apposer à leur fenêtre. L'objectif est de prévenir les pompiers qu'en cas d'incendie, en plus des habitants, il y a aussi un animal à sauver.

"Sauvez aussi nos animaux en cas de problème", lors d'un incendie par exemple, c'est ce qu'on peut lire sur les affichettes mises à disposition des habitants de Braine-le-Comte. Une idée qui plait aux maîtres. "C'est vrai que si un jour, il y a le feu dans la maison, personne ne peut savoir qu'on a des animaux, explique Christel Geerooms, une habitante de la commune. Là, c'est l'idéal. Les pompiers sont directement avertis qu'il y a un animal de compagnie dans la maison donc ça rassure."

Les pompiers ont validé l'affiche. L'avantage est bien sûr de savoir qu'il y a des animaux à sauver, mais aussi de se prémunir. Un animal peut être un risque en intervention. "L'intérêt pour nous, c'est la sécurité du personnel intervenant, confirme Benoit Filippi, capitaine et chargé de communication de la zone de secours Hainaut-centre. Il y a des animaux, ils peuvent être dangereux. Les réactions peuvent être inattendues. On évite aussi que les animaux s'enfuient si on ouvre la porte."

La commune va plus loin

Un autocollant existe déjà, créé par la Wallonie en 2018. Quinze milles exemplaires sont apposés dans la région, mais la demande est là. Alors la commune de Braine-le-Comte édite sa propre formule et va aller plus loin. "On a décidé de créer une carte au format carte de banque pour la mettre dans le portefeuille, comme ça si une personne a un accident, que ce soit de voiture ou si elle doit être hospitalisée, on sait qu'il y a un animal ou plusieurs animaux à la maison dont on doit s'occuper et prendre soin", explique Ludivine Papleux, échevine du bien-être animal. L'affichette sera téléchargeable sur internet dans quelques jours.