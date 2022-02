Prix de l'énergie: hausses de 40 à 60% des prix de l'électricité et du gaz en janvier

Les prix du gaz et de l'électricité ont encore fortement augmenté en janvier par rapport à décembre, pointe mardi la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg). La hausse est comprise entre 40 et un peu moins de 50% en moyenne pour l'électricité et entre 55 et un peu moins de 60% pour le gaz naturel.

> Prix de l'énergie: voici les aides décidées par le gouvernement



Dans le détail, par rapport à décembre 2021, les prix de l'énergie de l'offre active en janvier 2022 augmentent en moyenne de 49% pour l'électricité variable, de 42% pour l'électricité fixe, de 59% pour le gaz naturel variable et de 55% pour le gaz naturel fixe. "Le niveau de prix très élevé par rapport aux niveaux de prix moyens de ces dernières années se creuse encore", résume la Creg, qui constate en janvier 2022 "des augmentations significatives de tous les paramètres de l'électricité avec des maxima d'un peu moins de 300 euros/MWh." "En ce qui concerne les paramètres du gaz naturel, après la légère baisse générale en décembre 2021, on observe à nouveau une augmentation significative avec des maxima atteignant un peu moins de 115 euros/MWh", ajoute le régulateur.

Entre décembre 2021 et janvier 2022, quelque 107.000 ménages belges, totalisant un peu moins de 177.000 contrats, ont dû chercher un nouveau fournisseur d'énergie à la suite de la cessation des activités de fourniture par Vlaamse Energieleverancier en Flandre, Watz dans les trois régions et Octa+ à Bruxelles.