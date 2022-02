Combien peut-on espérer économiser sur notre facture énergétique ?

Les mesures annoncées par les autorités pour réduire la facture énergétique des ménages vont-elles suffire ? Qui va pouvoir en bénéficier ? Et surtout combien peut-on espérer "économiser" ? Le gouvernement a fait ses calculs. Voici, selon lui, combien ces mesures pourraient vous faire économiser sur votre facture d’énergie, selon e Premier ministre, Alexander De Croo: "Le bénéfice lié à la baisse de la TVA sur l'électricité dépend grandement du montant payé sur votre facture. Cela correspond environ de 65 à 100 euros. La prime de chauffage est une prime de 100 euros."

Autrement dit, 165 euros au total et en moyenne. Nous avons demandé à Bruno Wattenbergh, économiste, de calculer combien l’augmentation des prix de l’énergie couterait à un ménage moyen.

L’an dernier, sa facture annuelle d’électricité lui coûtait 887 euros. Aujourd’hui, elle s’élèverait à près de 1390 euros: quasiment 500 euros de plus. S’il se chauffe au gaz, il payait l’an dernier environs 1.130 euros, pour 2.780 aujourd’hui, soit 1.650 euros de plus. Les deux combinés c’est un surplus de plus de 2.100 euros.

"Effectivement, ca ne couvre qu'une partie du surcoût pour les ménages, avec sans doute une volonté budgétaire. Ce sont des mesures qui vont coûter beaucoup d'argent, mais il y a aussi une volonté de ne pas banaliser la consommation de l'énergie. Une énergie plus chère va pousser tout le monde à pouvoir faire plus attention."

On pense déjà que cette mesure devra être prolongée

Ces mesures de soutien entreront en vigueur au 1er mars en théorie. Hors, en Belgique, c’est entre septembre et avril que nous consommons le plus d’énergie. Julie Frère, porte-parole de Test-Achats: "C'est vrai que c'est tardif. C'est vraiment regrettable car on sait que les prévisions étaient mauvaises. Il y avait moyen de faire les choses plus tôt. C'est tardif mais néanmoins, c'est sur la table. On pense déjà que cette mesure devra être prolongée." Invité dans le RTL INFO 19 heures, Pierre-Yves Dermagne: "C'est pour cela qu'on a voulu une mesure forfaitaire avec un chèque, une prime de cent euros qui tient compte des factures passées. Ce sera une aide directe et automatique via la facture d'électricité."

Les mesures couteront au gouvernement 1 milliard 100 millions d’euros. Avec la hausse des prix de l’énergie, les autorités percevront plus de taxes : 800 millions de surplus budgétaire. Autrement dit le coût final pour le budget de l’État s’élève à 300 millions d’euros.