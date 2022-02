Trois hélicoptères survolent plusieurs villages dans la province de Namur et Charleroi: que se passe-t-il ?

Vous êtes nombreux à nous signaler via le bouton orange Alertez-nous le survol de plusieurs hélicoptères à basse altitude ce mardi soir. ces hélicoptères ont été observés tant dans la province de Namur que celle de Charleroi: Fosses-la-Ville, à Mettet, à Ham-sur-Heure ou encore à Thuillies.

Renseignement pris, les hélicoptères appartiennent aux forces armées néerlandaises et ces survols s'inscrivent dans des exercices prévus de longue date dans nos Ardennes.

"Entre le 17 janvier et le 3 février 2022, la base aérienne de Florennes est la base d'accueil du "Helicopter Weapons Instructor Course" du Koninklijke Luchtmacht. Le détachement néerlandais se compose de 3 hélicoptères d'attaque Apache, 1 hélicoptère de transport Cougar et d'environ 100 soldats", avait précisé le mois dernier la page Facebook Belgian AirForce. Et de poursuivre : "La plupart des vols auront lieu dans les zones d'entraînement militaire de Marche-en-Famenne et d'Elsenborn ainsi que dans les zones de vol à basse altitude et les zones d'entraînement d'hélicoptères dans nos Ardennes belges. Ceci de jour comme de nuit."