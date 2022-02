Trois personnes tuées par balle dans des établissements scolaires américains

(Belga) Deux agents de sécurité ont été tués mardi par un homme armé sur le campus d'une petite université privée de Virginie, aux Etats-Unis, tandis qu'un élève a été abattu et un autre blessé devant une école du Minnesota.

Les deux agents tués en Virginie, identifiés comme John Painter et J. J. Jefferson par le président de l'Université Bridgewater, étaient intervenus en début d'après-midi suite au signalement d'un homme "suspect" sur le campus. "Après un bref échange, le suspect a ouvert le feu et tiré sur les deux agents", a précisé la porte-parole de la police de Virginie, Corinne Geller. Il a ensuite pris la fuite avant d'être arrêté et que ses armes soient retrouvées. Le mobile du tireur présumé, Alexander Wyatt Campbell, 27 ans et résident de Virginie, reste inconnu. Il a été blessé par balle sans que les forces de l'ordre ne sachent à ce stade s'il s'est infligé cette blessure ou s'il a été atteint lors d'un éventuel échange de tirs avec les deux agents tués. Il a reçu des soins à l'hôpital avant d'être inculpé de quatre chefs d'accusation, et incarcéré sans possibilité de libération sous caution, a indiqué Mme Geller. Cette université privée, à deux heures et demie au sud-ouest de la capitale Washington, compte environ 1.500 étudiants, selon son site internet. A Richfield, dans le Minnesota, deux élèves ont été atteints par balle vers midi alors qu'ils se trouvaient sur le trottoir près de l'entrée de leur école, a indiqué la police locale. "L'un des deux élèves a succombé à ses blessures, l'autre reste dans un état critique", a-t-elle précisé. Deux personnes ont été arrêtées et une arme récupérée, a-t-elle ensuite annoncé. (Belga)