DéFI demande une évaluation du Covid Safe Ticket: "Le gouvernement continue d'appliquer la mesure sur la base d'une croyance"

Au total, 4.156 personnes positives au SARS-CoV-2 séjournent actuellement à l'hôpital (+21%), dont 419 patients traités en soins intensifs (+14%). Le nombre de contaminations est également en augmentation.

Sophie Rohonyi, députée fédérale (DéFI), était l'invitée de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL ce mercredi. "J'appelle à la prudence. Les chiffres repartent à la hausse, le plus important est d'évaluer les outils qui sont à notre disposition avant d'opérer des assouplissements partout. Il est temps de mettre fin à la stigmatisation de certains secteurs, tels que le monde de la nuit. Il est stigmatisé alors que l'on a jamais procédé à une réelle évaluation de sa dangerosité ou non", a-t-elle réagi.

Selon DéFI, le CST (Covid Safe Ticket) figure parmi les outils qu'il est important d'évaluer rapidement. Ce mardi, lors de la commission Santé de la Chambre, le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke avait pourtant appelé à respecter le baromètre corona entré en vigueur le 28 janvier dernier, également en ce qui concerne l'usage du Covid Safe Ticket.

Deux avis

Sophie Rohonyi estime que le gouvernement "continue d'appliquer une mesure, le CST, sur la base d'une croyance et non pas d'une évaluation objective". "Mon parti DéFi a soutenu son instauration en octobre parce que ça nous permettait de continuer à vivre mais ce soutien était soumis à trois conditions: qu'il soit proportionnel, temporel et évalué. Le ministre de la Santé m'a répété que tant que l'on ne sera pas en code jaune, le CST resterait d'application parce qu'il croit en son utilité", a-t-elle souligné au micro de Fabrice Grosfilley.

Concrètement, DéFI demande une évaluation sur l'efficacité sanitaire du CST. "Cela pourrait être réalisé par le GEMS (soit le comité d'experts qui conseille le gouvernement). On demande qu'il y ait à chaque fois un avis du Conseil d'Etat et de l'Autorité de la protection des données à chaque fois qu'est proposée une mesure qui vise à prolonger ce CST", a précisé la députée.