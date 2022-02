200 paires de baskets conçues par Virgil Abloh aux enchères: "Nous sommes actuellement à environ 6,1 millions de dollars"

200 paires de baskets Nike "Air Force 1" conçues par Virgil Abloh, designer créatif de Louis Vuitton, ont été mises aux enchères par Sotheby's. Abloh avait planifié cette vente avant sa mort en 2021. Elle bénéficiera au Virgil Abloh "Post-Modern" Scholarship Fund qui soutient les Noirs, les Afro-Américains et les étudiants d'ascendance africaine dans l'industrie de la mode.

L'ensemble de l'enchère de 200 lots est identique à l'exception de la taille. "Sur une taille 5 (taille américaine, NDLR), il n'y a qu'une paire et une taille 18, encore une fois, il n'y a qu'une paire. Quand vous arrivez à une taille 10 ou à une taille 8, il y en a plus", a expliqué Braham Wachter, le responsable du streetwear et moderne de Sotheby's.

Des objets de collection

"Chaque sneaker est également vendue aux enchères avec un étui pilote en édition limitée", a-t-il ajouté. C'est la première fois que Nike et Louis Vuitton collaborent officiellement, rendant les baskets extrêmement rares et précieuses. "Il s'agit vraiment de réunir deux des grands Goliath de l'industrie. Et bien sûr, vous savez, le génie de Virgil Abloh, que tant de gens aiment, respectent et manquent. Et donc, réunir ces trois mondes est vraiment un incroyable chose, ce qui, je pense, suscite l'intérêt mondial", a déclaré Wachter.

La maison de vente aux enchères américaine a déclaré que l'intérêt pour la vente, qui a débuté le 26 janvier et se terminera le 8 février, a été énorme. "Nous sommes actuellement à environ 6,1 millions de dollars (USD) en prix d'adjudication. Nous avions estimé pour le total des enchères entre un et 3 millions de dollars."

Abloh, qui était considéré comme le créateur noir le plus en vue de la mode, était l'esprit créatif derrière la collection de vêtements pour hommes de Louis Vuitton depuis 2018. Au moment de sa mort en novembre 2021, le géant français du luxe a révélé qu'il luttait contre le cancer en privé depuis des années. Le créateur né aux États-Unis a également travaillé comme DJ et artiste visuel. En juillet 2021, LVMH avait élargi son rôle, lui donnant pour mandat de lancer de nouvelles marques et de s'associer à celles existantes dans une variété de secteurs au-delà de la mode.