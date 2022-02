Jupille: un jeune homme tué par son beau-père

Un homme a perdu la vie, poignardé, à Jupille dans la province de Liège. Les faits se sont déroulés ce mercredi. D'après SudPresse, la victime rendait visite à sa mère quand le compagnon de celle-ci s'en est pris à lui à coup de couteau.

Le fils, âgé de 21 ans, aurait tenté de s'interposer alors qu'une dispute éclatait entre sa mère et son compagnon. C'est à ce moment-là que le compagnon aurait assené un coup de couteau. L'auteur a pris la fuite et est activement recherché. Le Parquet de Liège s'est rendu sur place. D'après nos informations, ce n'était pas la première altercation entre la victime et le beau-père.