Émoi à Ramillies: un restaurant a été complètement tagué de peinture rouge, les habitants marquent leur soutien

Un restaurant de la commune de Ramillies, dans le Brabant Wallon, a été complètement tagué ce lundi matin. Les propriétaires de l'établissement sont dévastés, mais gardent le cap : les habitants du village de Petit-Rosière ont marqué leur soutien et ont apporté leur aide.

La façade, les vitres et le sol du restaurant "Cuisine d'hier et d'aujourd'hui" ont été recouverts de peinture rouge, à Petit-Rosière, dans le Brabant Wallon. Les faits se seraient produits lundi matin, vers 7h30. Selon un témoin, une camionnette se serait arrêtée devant l'établissement, trois hommes en seraient sortis, et se seraient ensuite débarrassés de leur matériel dans le ruisseau tout proche. Pour le moment, les raisons de cet acte restent inexpliquées, mais la police a ouvert une enquête.

Les dégâts sont conséquents, la peinture à l’huile serait identique à celle utilisée sur les routes. Les carreaux pourront être récupérés, mais la façade doit être entièrement décapée. Face à ce drame, le couple de restaurateurs essaye de rester optimiste : "Il faut avancer, il ne faut pas rester sur une note négative, il faut être positif". Pour montrer leur résilience, ils ont d'ailleurs tracé des cœurs sur les vitres tachées.

La nouvelle s'est très vite répandue sur les réseaux sociaux, et depuis, les marques de sympathie pour les tenants du restaurant ne cessent de se multiplier. Alain, client habituel, est étonné face à de tels actes : "Il ne se passe pratiquement rien dans notre village, je ne comprends pas. Les mots "gratuits" "imbéciles" sont vraiment légers pour des actes pareils". Renaud, un autre client, est révolté : "J'étais choqué, pour moi ce n'est que de la pure méchanceté, si c'est l'œuvre d'un client mécontent, qu'il ne vienne plus et puis c'est tout !"

Nombreux sont ceux qui sont venus apporter leur aide pour remettre l'établissement en état. Ce soutien est particulièrement apprécié par la patronne du restaurant : "Ça fait du bien, ça nous incite à nous dire qu'on ne peut pas laisser tomber nos clients, et qu'on va rouvrir".

Touchés par tant de soutien, les restaurateurs ont décidé d'ouvrir leurs portes, habituellement fermées le lundi et le mardi.