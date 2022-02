La patronne de la chaîne russe RT promet de continuer à diffuser en Allemagne

(Belga) La patronne de la chaîne de télévision russe RT, Margarita Simonian, a promis mercredi de continuer à diffuser en allemand malgré l'interdiction faite par le régulateur local, sur fond de tensions entre Moscou et les Occidentaux.

Cette décision de l'Allemagne, "c'est n'importe quoi", a-t-elle commenté sur Twitter, ajoutant que sa chaîne, connue pour promouvoir la position du Kremlin à l'étranger, "ne cessera pas de diffuser" dans ce pays. Mme Simonian a également estimé que cette mesure revenait à ce que le régulateur russe "interdise à Deutsche Welle de diffuser sur son propre site internet", ce qui "pourrait valoir d'être tenté", les autorités russes ayant menacé Berlin de représailles en cas d'interdiction. Le géant américain YouTube avait déjà suspendu le compte en allemand de RT le jour de sa mise en service, le 16 décembre, et la diffusion par satellite de la chaîne avait été interrompue peu après à la requête des autorités allemandes. C'est la diffusion de RT en allemand sur son site internet et sur une application mobile qui a été "interdite" par l'organisme fédéral ZAK mercredi, car "l'autorisation nécessaire selon le droit des médias" n'a été "ni demandée ni accordée". Moscou dénonce ces blocages "illégaux" comme étant le résultat de pressions politiques exercées par Berlin, sur fond de profonde crise entre Moscou et les Occidentaux autour de l'Ukraine. Inaugurée en 2005 sous le nom de "Russia Today", la chaîne RT, financée par l'Etat russe, s'est développée avec des diffuseurs et des sites web en plusieurs langues, notamment en anglais, français, espagnol, allemand et arabe. Considérée comme un outil de propagande du Kremlin à l'international, elle a suscité la controverse dans plusieurs pays.