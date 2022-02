Les cancers sont de plus en plus nombreux en Belgique: comment l'expliquer?

Avec plus de 190 nouveaux cas par jour, les cancers sont de plus en plus nombreux en Belgique. Selon un nouveau "baromètre", publié aujourd'hui, ils pourraient même devenir la première cause de décès, chez nous en Belgique en 2030, devant les maladies cardio-vasculaires. C'est d'autant plus interpellant, quand on sait que 40% des cancers pourraient être évités.

C'est pour dresser un état des lieux mais aussi prévenir que la 'Fondation contre le cancer' a lancé ce baromètre, avec des chiffres interpellants. Chaque années, 70.000 nouveaux cas de cancer sont détectés chez nous. Un chiffre qui augmente d'année en année. Didier Van der Steichele, directeur médical et scientifique de la fondation contre le cancer explique: "Principalement pour trois raisons. D'abord parce que la population augmente. Ensuite, parce que notre population vieillit. Le vieillissement est un facteur important de cancer. La troisième raison est l'importance des modes de vie à risque dans notre population."

Eviter les comportements à risque

L'augmentation du nombre de cas est telle qu'elle pourrait mettre à mal notre système de soins de santé. Autre constat interpellant : 40 % des cancers sont évitables dans l'union européenne. Pour Didier Van der Steichele, pour que le chiffre diminue, il faudrait beaucoup de "si": "Si l'ensemble de la population faisait l'effort de ne jamais commencer à fumer, ou d'arrêter de fumer. Si la consommation d'alcool était extrêmement faible. Si les kilos superflus n'existaient plus, s'il y avait de l'activité physique, si nous étions prudents au soleil, si on se vaccinait contre les papillomavirus, …"

Face aux enseignements de ce baromètre, la fondation contre le cancer plaide donc pour un refinancement de la recherche et la formation d'un nombre suffisant de soignants supplémentaires.