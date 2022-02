Coup de théâtre à Ottignies: Julie Chantry (Écolo) reste bourgmestre

La bourgmestre Julie Chantry (Ecolo), entourée des échevins Benoît Jacob (Avenir-cdH) et Abdel El Mostapha (PS), a annoncé mercredi après-midi à l'hôtel de ville d'Ottignies que la majorité que forment ces trois partis continuera à fonctionner jusqu'à la fin de la législature. Alors qu'Avenir et le PS avaient indiqué le 19 janvier dernier avoir choisi de remplacer Écolo par le MR, la motion de défiance qui devait être mise au vote lors du conseil communal de vendredi soir ne sera pas approuvée par la majorité actuelle.



"C'est une séquence politique atypique. Nous avons eu le courage politique d'affronter la difficulté pour obtenir un meilleur projet pour les citoyens", a commenté le premier échevin Benoit Jacob. Dans l'opération, les humanistes ottintois récupèrent la compétence des finances, qui était auparavant exercée par l'Ecolo Philippe Delvaux. "C'est une forme de gage, un geste qu'Ecolo était prêt à poser et qui a été validé", selon Julie Chantry. Celle-ci a précisé qu'une fois l'annonce de la fin de la majorité faite par les partenaires d'Ecolo, elle avait convoqué une réunion pour écouter et comprendre ses partenaires.

Le puzzle s'est peu à peu reconstitué

Les Verts ont dès lors accepté de changer certaines méthodes de fonctionnement, sur base de ce qui a été dit lors de cette réunion. Un accord a également été conclu pour faire avancer certains projets prioritaires comme la rénovation de la place du Centre, la création d'une école publique dans le cadre du projet Athena-Lauzelle, ou encore la localisation d'une future maison de repos. Il a été convenu de reprendre les réunions de majorité qui avaient été suspendues durant la crise sanitaire, et tous veilleront à une plus grande collégialité pour les décisions de l'exécutif communal. "On a entendu aussi les messages des citoyens et on se réjouit de pouvoir repartir au travail", ajoute Julie Chantry.

Coté PS, l'échevin Abdel Ben El Mostapha a confirmé que la confiance était désormais restaurée. "Le puzzle s'est peu à peu reconstitué. La majorité en place ne doit pas voler en éclats. Nous avons fait le choix de la stabilité et de la sérénité retrouvées: respecter l'accord de 2018, c'est respecter le choix de nos électeurs. Nous sommes repartis sur de nouvelles bases pour finir la législature sous de meilleurs auspices", selon l'échevin socialiste.