Assises Hainaut - Mohamed Ksous reconnu coupable de l'assassinat d'Abderrahmane Ferdjallah

La cour d'assises du Hainaut a prononcé, mercredi, la culpabilité de Mohamed Ksous, pour l'assassinat d'Abderrahmane Ferdjallah, commis la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 à Charleroi, en face du café le Ministère. Le Belgo-tunisien a tiré un coup de feu dans le visage de l'Algérien, qui est décédé sept jours plus tard à l'hôpital.

Le septuagénaire est aussi reconnu coupable de coups portés sur un autre Algérien, dont la balle s'est logée dans l'épaule, et d'un port d'arme sans autorisation. Il s'agissait de l'arme du crime, un pistolet semi-automatique. La nuit de la Saint-Sylvestre, l'accusé s'était disputé avec un homme dans le café situé sur la place Arthur Pater, dans la ville basse de Charleroi. Il était reparti chez lui en proférant des menaces de mort. Il est revenu, quarante minutes plus tard armé d'un pistolet et a fait feu sur un homme qui fumait sur la terrasse, et blessant un autre avec la même balle. Mohamed Ksous avait été maîtrisé par d'autres clients du café alors que son pistolet s'était enrayé. Il contestait l'intention de tuer, déclarant avoir seulement voulu faire peur à des jeunes qui l'ennuyaient. Pour les jurés, la circonstance aggravante de préméditation est établie par les menaces de l'accusé, "je vais tous vous buter", confirmées par au moins quatre témoins. Le débat sur la peine aura lieu dans la foulée.