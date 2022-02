Pourparlers sur l'Ukraine - Ukraine: Macron va parler à Biden et n'exclut pas d'aller en Russie

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi qu'il allait s'entretenir de la crise en Ukraine avec son homologue américain Joe Biden "dans les prochaines heures" et qu'il n'excluait pas de se rendre à Moscou pour tenter de trouver une solution diplomatique.

"Je suis très préoccupé par la situation sur le terrain", a déclaré le président français à Tourcoing, dans le nord de la France, en marge d'une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE. "La priorité pour moi sur la question ukrainienne et le dialogue avec la Russie est une désescalade et de trouver les termes politiques d'une sortie de crise qui passe par la capacité à avancer sur les bases des accords de Minsk", a-t-il ajouté devant la presse. Il a précisé qu'un éventuel déplacement à Moscou, et peut être à Kiev, dépendrait "de l'avancée de (ses) discussions dans les prochaines heures". "Je n'exclus rien parce que je pense que le rôle de la France, tout particulièrement avec la présidence (du Conseil de l'UE) ce semestre, est d'essayer de construire cette solution commune", a ajouté M. Macron, qui s'est entretenu à plusieurs reprises ces derniers jours avec les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky. "Il n'y aura pas d'ordre de sécurité et de stabilité pour notre Europe si les Européens n'ont pas la capacité de se défendre" et celle "de construire une solution commune avec tous leurs voisins dont les Russes", a réitéré Emmanuel Macron. Les Occidentaux multiplient les avertissements à la Russie qu'ils soupçonnent de vouloir envahir l'Ukraine. Les Etats-Unis ont ainsi annoncé mercredi l'envoi de 3.000 soldats américains supplémentaires en Europe de l'Est, une décision dénoncée comme "destructrice" par Moscou. (Belga)