Un jeune homme tué à coups de couteau à Jupille

(Belga) Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été tué ce mercredi après-midi à coups de couteau dans le quartier de Jupille, à Liège, par l'ancien compagnon de sa mère. L'agresseur présumé, déjà connu de la justice pour des faits de violence, a pris la fuite.

Selon les premières informations communiquées par la justice liégeoise, l'homme recherché était en train d'étrangler la maman du défunt quand celui-ci est arrivé. Il a alors tenté de s'interposer et aurait reçu plusieurs coups de couteau, ce qui lui a été fatal. La maman, elle, est blessée des suites de l'altercation. L'ancien compagnon a ensuite pris la fuite. Les secours ont été prévenus et la police est arrivée sur les lieux. Une perquisition a été menée à son domicile situé à Grâce-Hollogne pour tenter de le retrouver, en vain. Le parquet de Liège a été avisé des faits et s'est rendu sur place, ainsi qu'un médecin légiste. (Belga)