Les parents d'un enfant puni en étant laissé dehors ont porté plainte

(Belga) Les parents du garçon de six ans qui a dû, comme punition de son instituteur, rester quelques minutes dehors en ce mois de janvier ont déposé une plainte auprès de la police d'Ostende, annonce mercredi VTM Nieuws. La police locale a confirmé l'information.

Les images de l'incident prises par un passant et qui circulent sur les réseaux sociaux montrent un garçon de six ans pleurant devant la porte de l'école. L'auteur de l'enregistrement estime que l'enfant est resté un quart d'heure dehors. L'enseignant concerné a été sanctionné par sa direction. Les parents de l'enfant, après avoir porté plainte contre le passant qui a pris et diffusé les images de leur fils mineur, ont déposé plainte mardi contre l'école et deux enseignants. (Belga)