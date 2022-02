Le Conseil d'Administration de la VRT s'ouvrira bientôt à des membres indépendants

(Belga) Le Parlement flamand a adopté mercredi la réforme annoncée du Conseil d'Administration de la VRT. La réforme ouvre la voie à la nomination de quatre administrateurs indépendants au CA et donc à une dépolitisation partielle de ce dernier. Le décret contient également un certain nombre de réformes qui, selon le ministre des médias Benjamin Dalle, devraient contribuer à la bonne gestion du radiodiffuseur public.

Le conseil d'administration de la VRT compte actuellement douze membres nommés par les autorités politiques. Cette répartition est basée sur la taille des groupes politiques au parlement flamand, ce qui se traduit actuellement par une configuration à quatre sièges pour la N-VA, deux pour le Vlaams Belang, le CD&V et l'Open Vld et un pour Vooruit et Groen. Mais un tiers de ces administrateurs nommés pour des raisons politiques devront faire place via la réforme à quatre experts indépendants. En pratique, cela signifie que la N-VA conservera trois sièges et les autres partis un chacun. Les nouveaux administrateurs indépendants seront nommés par le gouvernement flamand. Cette décision est prise sur recommandation d'un comité consultatif de nomination indépendant. (Belga)