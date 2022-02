L'auteur de l'attaque à l'arme blanche à Jupille s'est rendu

(Belga) L'individu qui a causé la mort à l'aide d'une arme blanche d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années ce mercredi à Jupille s'est rendu, révèle la Dernière Heure mercredi soir.

Plus tôt dans la journée, une violente altercation avait éclaté à Jupille entre un homme, connu de la justice pour divers faits de violence, et son ancienne compagne. Selon les premiers éléments transmis par la justice liégeoise, l'homme aurait tenté d'étrangler son ancienne compagne. Le fils de cette dernière était alors intervenu puis avait reçu les coups de couteau à l'origine de sa mort. L'homme suspecté de ces faits s'était alors enfui et la perquisition menée à son domicile à Grâce-Hollogne n'avait rien donné. Il s'est finalement rendu dans le courant de la soirée, précise la Dernière Heure sur son site internet. (Belga)