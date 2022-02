Un magasin MediaMarkt va fermer: y aura-t-il un impact sur le personnel?

Un conseil d'entreprise extraordinaire chez MediaMarkt se déroulé ce matin. Le groupe a annoncé aujourd'hui à son conseil d'entreprise son intention de fermer son magasin de Deurne. Cette intention fait suite à une étude approfondie à l’issue de laquelle MediaMarkt a conclu que cette implantation avait un potentiel de croissance insuffisant dans un délai de temps acceptable.

Le point de vente de Deurne est situé sur un site de Makro et à proximité de trois autres magasins : Anvers, Schoten et Wilrijk. Compte tenu de la gamme de produits plus étendue que proposent ces magasins, de leur bonne visibilité et de leur meilleure accessibilité, ces grandes implantations sont plus attrayantes pour nos clients.

Pas d'impact sur les clients et le personnel, dit le groupe

Cette fermeture envisagée n'aura aucun impact sur nos clients ni sur notre personnel. Tous les collaborateurs du site concerné recevront la possibilité d’être transférés dans les magasins MediaMarkt environnants.

Les syndicats craignaient justement la fermeture de plusieurs sites. "Après la fermeture de trois magasins en septembre dernier, on craint aujourd'hui qu'on nous annonce que les deux derniers MediaMarkt situés dans des Makro (Deurne et Machelen) doivent aussi fermer leurs portes", confiait Youssef Haddad, délégué CNE, à Belga.

"On sait que ces magasins sont déficitaires mais s'ils ferment, c'est une trentaine de personnes qui risquent de perdre leur emploi", ajoutait le délégué syndical.