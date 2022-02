"Les hospitalisations augmentent, alors qu'il y a plus de sorties que d'entrées": comment expliquer cette étonnante statistique ?

Depuis plusieurs semaines, vous êtes nombreux à nous poser cette question via le bouton orange Alertez-nous : "Pourquoi le nombre d’hospitalisations augmente alors que le nombre de sorties quotidiennes est systématiquement plus élevé que le nombre de nouvelles hospitalisations?", s'interroge par exemple Frédéric. "Il y a de plus en plus de lits 'covid' à l'hôpital, alors qu'il y a plus de sorties que d'entrées. Pourquoi ?", paraphrase Yves.

Après quelques rapides analyses des statistiques proposées par Sciensano, notamment ce graphique dynamique évoquant les hospitalisations, on est en droit de se poser la même question que Frédéric.

Nous avons donc contacté le service de communication de l'institut de Santé publique, pour tenter de comprendre. L'explication est la suivante: de nombreuses personnes se font hospitaliser pour une raison n'ayant aucun lien avec le covid (une opération prévue de longue de date, un accident, etc) ; elles ne sont, c'est évident, pas considérées comme "admission pour cause covid". Mais arrivées à l'hôpital, un test obligatoire est effectué, et s'avère parfois positif (surtout actuellement). Résultat: ces patients doivent parfois être isolés et entrent dans les statistiques "lits covid".

Sciensano reformule plus schématiquement: