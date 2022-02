Les conseils du professeur Julian Leprince pour en finir avec la mauvaise haleine

Comment éviter l'halitose, plus communément appelée la mauvaise haleine? Le professeur en dentisterie et chef de service aux cliniques universitaires Saint-Luc Julian Leprince répond aux questions de notre journaliste d'Antoine Schuurwegen sur ce petit désagrément du quotidien.

Beaucoup de patients viennent-ils consulter pour ce problème ?

C'est une cause de consultation assez courante. En termes de fréquence, cela arrive juste derrière les caries et les maladies parodontales. Il s'agit d'un problème relativement commun.

Les personnes qui en souffrent choisissent de consulter en s'en rendant compte elles-mêmes, ou suite à des remarques de leur entourage ?

C'est justement l'aspect délicat de l'halitose. Il s'agit d'une définition médicale, mais socialement inacceptable. Ce qui va venir déterminer ce qui est acceptable, c'est soit le patient lui-même, qui est aux premières loges pour le savoir, ou en effet les remarques de proches ou de collègues. Dans ce cas-ci, ça peut être plus délicat. Pour cette raison l'halitose est souvent sous-diagnostiquée.

Pour quelles raisons peut-on développer une mauvaise haleine ?

Les causes peuvent être multiples. On peut considérer que c'est digestif ou gastrique. Ou alors que c'est lié aux amygdales. En réalité ces causes, représentent moins de 2% des cas. 85 % des causes de l'halitose prennent place dans la bouche, et principalement due aux bactéries. Ces bactéries ont pour rôle de dégrader les aliments, et en le faisant vont produire des composés " volatiles" à l'origine de la mauvaise odeur.

Quels sont les facteurs aggravants la mauvaise haleine?

Le premier est le manque de salive, comme c'est le cas la nuit, et qui favorise la présence des composés à l'origine de la mauvaise haleine. Ce qui rend le brossage des dents avant de dormir d'autant plus important. Le second facteur favorable sont les maladies bucco-dentaires actives comme la gingivite.

Même en se brossant les dents régulièrement, il est possible de continuer de souffrir de mauvaise haleine. Est-ce facile à traité sur le long therme ?

Le message principal que je souhaite faire passer est qu'il est relativement facile de traiter l'halitose. Dans la majorité des cas, un enduit présent sur la partie supérieure de la langue est responsable. Alors il suffit de gratter cette partie rugueuse de la langue. On oublie souvent de nettoyer cette partie-là lorsqu'on procède aux brossages des dents Ce n'est pas très " sexy", mais l'halitose non plus. Il est aussi important de régler les maladies bucco-dentaires en ayant recours au soin d'un dentiste.