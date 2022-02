La Wallonie voudrait prendre des mesures pour alléger la facture d'énergie: "Ça pourrait être une prime complémentaire à celle du fédéral"

Les factures d'énergie se sont invitées sur la table du gouvernement wallon réuni ce matin. Après le fédéral, le gouvernement wallon voudrait aider les ménages à payer ces fameuses factures d'énergie.



Les ministres wallons sont-ils parvenus à dégager une mesure une aide concrète ce matin ?

Non, il ne devrait pas y avoir d'accord aujourd'hui. Nous sommes au tout début des discussions mais il semblerait que les décisions du fédéral aient quelque peu bousculé l'agenda du gouvernement wallon. Quels sont les dossiers sur la table ? Il y en a deux sur l'énergie. Le premier concerne une aide financière aux Wallons, un peu comme l'a décidé le fédéral avec la prime de cent euros par ménage en début de semaine. Le deuxième dossier concerne les coupures de gaz et d'électricité. Il est envisagé de les interdire partout en Wallonie. C'est déjà le cas dans les communes inondées l'été dernier.

Le ministre wallon de l'énergie s'est expliqué au micro de RTLINFO :



"Cela pourrait être une prime complémentaire à celle du fédéral qui s'impacte sur la facture d'électricité, voire éventuellement de gaz ou une autre formule. Évidemment, il faut définir le montant, il faut définir le budget que ça représente et surtout il faut un système qui ne soit pas trop compliqué. Pour les coupures, en fait le Parlement wallon est en train d'adopter un nouveau décret qui va faire en sorte que, avant de décider une coupure, il faudra d'abord une décision du juge de paix. Et donc à des étapes de concertation du fournisseur avec le client avant d'arriver à une éventuelle coupure. Mais ça n'entrera en vigueur que dans quelques mois. Et donc l'idée ce serait d'ici-là d'interdire les coupures pour ne pas que des personnes se retrouvent en situation de ne plus avoir d'énergie".