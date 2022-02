 Le restaurant qui avait chassé Haron Zaanan présente ses excuses et nie toute transphobie

L'établissement qui avait chassé l'influenceur non-binaire présente ses excuses mais se défend d'avoir commis un acte transphobe à son encontre.

Ce jeudi, le Drug Opera présente ses excuses au jeune mannequin dans un communiqué. Le site d'information 7sur7 rapporte ainsi les propos du restaurant. "Avant toute chose, la direction présente ses excuses à Haron Zaanan, s’il a pu interpréter la demande qu’il lui a été faite comme humiliante et transphobe” explique l'établissement avant d'ajouter "À aucun moment les incidents survenus n’ont été guidés par un quelconque sentiment transphobe, qui n’habite ni la direction ni le personnel de l’établissement". "Nous tenons enfin à préciser que nous n’avons jamais chassé Haron Zaanan de notre établissement. Nous lui avons demandé, le plus aimablement possible, de bien vouloir adapter sa tenue ou, à défaut, de bien vouloir quitter l’établissement. À notre regret, il a opté pour la seconde proposition” explique le restaurant.

De son côté le jeune adulte âgé 19 ans a fait savoir qu'il n'acceptait pas les excuses de l'établissement.



Source: @haronzaanan



L'incident a eu lieu ce dimanche au sein du restaurant situé en plein cœur de Bruxelles. Le mannequin non-binaire Haron Zaanan se trouvait dans l'établissement avec sa petite sœur. Un serveur vient alors vers lui, lui demandant de se couvrir les épaules, sous peine de prendre la porte. Un comportement jugé discriminatoire que le jeune modèle a relayé sur les réseaux sociaux. La vidéo comptabilise aujourd'hui plus de 3 millions de vues et a généré une multitude de soutiens. L'affaire a également fait réagir le bourgmestre Philippe Close (PS) qui a condamné l'attitude du restaurant, et a même rencontré le jeune modèle.

L’influenceur va déposer plainte. Pour ces faits, le restaurant risque de devoir payer des dommages et intérêts et une amende. De son côté l'établissement indique avoir contacté UNIA dans l'objectif de former le personnel à ce type de situation "afin qu’un tel incident ne puisse plus jamais se reproduire" selon le communiqué. Les victimes de discrimination liée à leur identité de genre peuvent contacter le 0800 12 800

Mercredi, nous avons rencontré Haron. Il s'est exprimé dans le RTL info 19h: