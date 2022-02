France: les époux Balkany pourraient bientôt être incarcérés

La cour d'appel de Rouen a confirmé jeudi la révocation du placement sous bracelet électronique des époux Balkany, ouvrant la voie à l'incarcération de l'ancien maire LR de Levallois-Perret et de son épouse condamnés pour fraude fiscale, a-t-on appris auprès du parquet et des avocats.



L'avocat de Patrick Balkany, Me Romain Dieudonné, a dénoncé dans un communiqué une décision "inquiétante en droit et en fait" en raison de l'état de santé de son client. Le tribunal d'application des peines d'Evreux avait décidé en décembre de révoquer ce placement sous bracelets électroniques du couple, à la suite de manquements dans leur manoir de Giverny, où ils étaient assignés à résidence depuis mars.