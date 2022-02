Plaque d'immatriculation sale ? Vous risquez une amende de 125 euros

À Mons, des policiers ont mené une action un peu particulière ce jeudi: ils ont arrêté les véhicules dont la plaque d'immatriculation était sale. Les automobilistes n'y font souvent pas assez attention et pourtant, le code de la route l'exige : les plaques doivent toujours être lisibles.

Les policiers ont mis en place un barrage et ont certaines voitures dans leur collimateur. Une de leurs cibles : une Renault noire. La raison est claire : la plaque arrière est totalement illisible, toute la face arrière est couverte de boue. Pourtant, l'automobiliste parait étonné. "Il faut pouvoir identifier le véhicule en tout temps. Ici, à 3 mètres, on ne sait plus lire", explique Bertrand Caroy, responsable du service circulation routière. "Je vais vous demander de frotter votre plaque d'immatriculation."

Une amende de 125 euros

Le code de la route est clair : tous les équipements doivent être en bon état et cela inclut la lisibilité de la plaque d'immatriculation. Sinon, l'amende s'élève à 125 euros. "125 euros ?! Je vais immédiatement nettoyer ma plaque de devant aussi ! Je ne savais pas que ça coûtait autant !", s'exclame le conducteur de la Renault, surpris.

Et même les professionnels ne sont pas à l'abri : "Les routes sont assez sales par rapport à la météo. Il suffit d'une flaque d'eau sale et on est pris dedans. Il faut quasiment frotter la plaque tout le temps pour être tranquille", s'indigne un conducteur de taxi, arrêté lui aussi par l'unité de police.

Des techniques illégales et très risquées

Certains automobilistes, créatifs et sans scrupules, ont inventé des systèmes ingénieux (et illégaux) pour cacher ou remplacer leur plaque en appuyant sur un bouton. Face à ces méthodes, Bertrand Caroy met en garde: "Si nous constatons un tel montage sur un véhicule, le système sera démonté, saisi et déposé au greffe." Et ce n'est pas tout. "Un procès-verbal sera rédigé, il y aura un avis au magistrat et un retrait de permis de 15 jours."

Et quant aux techniques du vernis ou du plastique pour cacher la plaque face aux radars, elles sont devenues obsolètes face à des radars et des caméras de plus en plus perfectionnés.