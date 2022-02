Un professeur de la VUB licencié pour comportement abusif

(Belga) Un professeur de la VUB a été licencié après plusieurs signalements de "comportements abusifs". Il ne pouvait pas chercher à avoir de contacts avec les étudiants et collègues mais il n'a, en outre, pas respecté ces mesures. "Il m'a demandé si je dirais qu'il ne m'a jamais harcelée", a témoigné vendredi une étudiante auprès du quotidien De Standaard.

La VUB avait lancé en janvier 2021 une enquête interne après qu'une vingtaine d'élèves et collègues avaient mentionné des comportements inappropriés. Le professeur en Histoire de l'art et Archéologie, âgé de 49 ans, a été mis à la porte par la VUB et il devait également respecter certaines conditions. "Il ne pouvait pas venir sur le campus ou chercher à entrer en contact avec des étudiants et collègues", selon un employé de la VUB qui dit avoir été victime du professeur. "Je peux seulement confirmer qu'il ne pouvait pas avoir de contact avec les victimes", a réagi le porte-parole de la VUB, contacté par Belga. (Belga)