Dix-sept résidents de maison de repos évacués après une intervention de police à Grammont

(Belga) Dix-sept résidents d'une maison de repos de Grammont, en Flandre orientale, ont été évacués jeudi après une intervention de la police en matinée dans le cadre d'une enquête judiciaire. "Le parquet a ordonné l'évacuation de plusieurs pensionnaires qui ne peuvent plus recevoir les soins qu'ils méritent", a indiqué le bourgmestre Guido De Padt.

Il s'agit de 17 résidents d'Alegria Cohousing, auparavant Résidence Beauprez, dans la Klakvijverstraat. "Il s'agit de personnes lourdement dépendantes, dont les soins et la sécurité ne peuvent plus être garantis sur place. Les autorités de Grammont recherchent, avec les familles, une nouvelle destination pour eux", indique le conseil communal. Quatorze des 17 résidents seront soignés durant une nuit dans des hôpitaux environnants. Les trois auteurs ont déjà trouvé une nouvelle résidence. La Résidence Beauprez avait perdu sa licence en tant que maison de repos mais les raisons précises de l'intervention de police ne sont pas encore connues. La police et le parquet n'ont pas désiré faire de commentaires. (Belga)